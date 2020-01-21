Закончил жизнь под люком инженерных сетей: шокирующая находка на Чеканах

Бездыханное тело мужчины было найдено случайно при проведении работ, об обнаружении трупа оповестили полицию.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов были вызваны на место происшествия на улицу Алеку Руссо работниками предприятия "Termoelectrica", которые нашли труп мужчины в колодце подземных коммуникаций.

По предварительным данным следствия, умерший был лицом без определенного места жительства.

Бездыханное тело несчастного осмотрел судебно-медицинский эксперт, а оперативники изучили место происшествия.

В результате предпринятых затем следственных действий удалось установить личность умершего, ему было 56 лет. Труп доставили в Центр судебно-медицинской экспертизы, после осмотра удастся точно установить причину смерти мужчины.

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