23:15 21 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.55
  • RUB0.29
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Коллектор, архивное фото.

Закончил жизнь под люком инженерных сетей: шокирующая находка на Чеканах

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Происшествия
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1953/11/19531155.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200121/28931167/zakonchil-zhizn-v-lyuke-kanalizatsii-shokiruyuschaya-nakhodka-na-chekanakh.html

Бездыханное тело мужчины было найдено случайно при проведении работ, об обнаружении трупа оповестили полицию.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов были вызваны на место происшествия на улицу Алеку Руссо работниками предприятия "Termoelectrica", которые нашли труп мужчины в колодце подземных коммуникаций.

Дипломаты
© Sputnik / Александр Поляков
На Украине нашли чемодан с трупом студентки

По предварительным данным следствия, умерший был лицом без определенного места жительства.

Бездыханное тело несчастного осмотрел судебно-медицинский эксперт, а оперативники изучили место происшествия.

В результате предпринятых затем следственных действий удалось установить личность умершего, ему было 56 лет. Труп доставили в Центр судебно-медицинской экспертизы, после осмотра удастся точно установить причину смерти мужчины.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Трехлетняя девочка пыталась согреть труп своей матери
В молдавском селе обнаружен труп, брошенный на съедение собакам
Шокирующий случай в Кишиневе: найден труп женщины
Теги:
Чеканы, находка, труп, полиция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Испания и Франция во власти Глории: на обе страны обрушился мощный шторм
Итоги Второй мировой войны пытаются подвергать сомнению - Лавров на встрече с генсеком ОДКБ
Лавров: итоги Второй мировой войны пытаются поставить под сомнение
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться