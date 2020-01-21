Пожар передвигался по трассе: автобус загорелся на ходу

Огненный болид был замечен на шоссе в Оргеевском районе, об этом спасательные службы оповестили очевидцы.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям потушили пассажирский автобус, загоревшийся на ходу на трассе Пересечина-Горное.

Глава МВД рассказал Sputnik подробности тройного убийства в Бельцах>>>





На момент тушения пожара в автобусе пассажиров не было, пострадавших нет. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI На трассе в Оргееве загорелся автобус

Транспортное средство было полностью уничтожено. Обстоятельства и причину возникновения пожара предстоит установить позже.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK