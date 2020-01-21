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На трассе в Оргееве загорелся автобус

Пожар передвигался по трассе: автобус загорелся на ходу

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Огненный болид был замечен на шоссе в Оргеевском районе, об этом спасательные службы оповестили очевидцы.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям потушили пассажирский автобус, загоревшийся на ходу на трассе Пересечина-Горное.

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На момент тушения пожара в автобусе пассажиров не было, пострадавших нет.
На трассе в Оргееве загорелся автобус
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
На трассе в Оргееве загорелся автобус

Транспортное средство было полностью уничтожено. Обстоятельства и причину возникновения пожара предстоит установить позже.

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