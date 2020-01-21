Пожар передвигался по трассе: автобус загорелся на ходу

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям потушили пассажирский автобус, загоревшийся на ходу на трассе Пересечина-Горное.
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Транспортное средство было полностью уничтожено. Обстоятельства и причину возникновения пожара предстоит установить позже.
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