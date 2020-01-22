Пожар в пятиэтажке в Кишиневе: потребовалась эвакуация, есть пострадавшие

В результате возгорания четверо человек, среди которых трое несовершеннолетних, доставлены в столичные медучреждения.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Утро среды в Кишиневе началось с крупного пожара, который произошел в одном из спальных районов столицы, где загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 06.16. По полученным данным, загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже. На место происшествия направили три спецрасчета. Пожарные установили, что пламя охватило много вещей в квартире", - отметили в инспекторате.

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По данным структуры, спасателям удалось эвакуировать соседей и локализовать очаг возгорания к 06.42.

"Из охваченной огнем квартиры спасена 73-летняя женщина. Она получила ожоги и в срочном порядке была отправлена в больницу. Пожар полностью потушили в 07.12", - сообщили в ведомстве.

В результате возгорание трое несовершеннолетних из соседней квартиры получили отравление угарным газом и доставлены в Центр матери и ребенка.

"Пожар уничтожил материальные ценности в двух комнатах. Обстоятельства и причину возгорания предстоит выяснить специалистам", - заключили в инспекторате.

Инцидент произошел на улице Сармизегетуза, 1.

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