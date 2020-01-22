Неожиданная находка в сейфе мужа: женщина предпочла от нее избавиться

О "наследстве", которое досталось ей, жительница города Бендеры не имела представления. Все прояснилось благодаря случайности.

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв – Sputnik. Более трех десятков патронов различных калибров и запал от ручной гранаты обнаружила хозяйка квартиры при очередной уборке. Боеприпасы хранились в спальне, в сейфе, который принадлежал ее покойному мужу. Опасное "достояние" стало для нее сюрпризом. И поводом для того, чтобы обратиться "куда следует".

"О том, что скрыто за надежной металлической дверцей, женщина даже не подозревала", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства Приднестровья.

Как уточнил источник, разбирая вещи покойного супруга, женщина нашла связку ключей. Один из них оказался от сейфа. Увидев его содержимое, 64-летняя горожанка позвонила в правоохранительные органы.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и представители четырехсторонней комиссии Объединенного военного командования Совместных миротворческих сил.

Боеприпасы были изъяты.

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