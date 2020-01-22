01:20 23 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.66
  • RUB0.28
  • RON4.10
  • UAH0.72
Поиск
Сейф с электронным замком.

Неожиданная находка в сейфе мужа: женщина предпочла от нее избавиться

© Sputnik / Sergey Mamontov
Происшествия
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2563/35/25633506.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200122/28943717/neozhidannaya-nakhodka-v-seyfe-muzha-benderchanke-prishlos-ee-sdat.html

О "наследстве", которое досталось ей, жительница города Бендеры не имела представления. Все прояснилось благодаря случайности.

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв – Sputnik. Более трех десятков патронов различных калибров и запал от ручной гранаты обнаружила хозяйка квартиры при очередной уборке. Боеприпасы хранились в спальне, в сейфе, который принадлежал ее покойному мужу. Опасное "достояние" стало для нее сюрпризом. И поводом для того, чтобы обратиться "куда следует".

"О том, что скрыто за надежной металлической дверцей, женщина даже не подозревала", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства Приднестровья.

Гранаты времен ВОВ. Архивное фото.
© Sputnik / Сергей Аверин
Необычные находки жителей Левобережья
Как уточнил источник, разбирая вещи покойного супруга, женщина нашла связку ключей. Один из них оказался от сейфа. Увидев его содержимое, 64-летняя горожанка позвонила в правоохранительные органы.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и представители четырехсторонней комиссии Объединенного военного командования Совместных миротворческих сил.

Боеприпасы были изъяты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Пограничная собака Лира cделала стойку: в сумке были спрятаны ствол и патроны
В Вулканештах хозяйка дома нашла в сарае две гранаты
Шокирующие детали: почему мужчина взорвал гранату в Калараше
Теги:
патроны, находка, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кто вошел в состав нового правительства России - фото
США собираются воевать в космосе. Чем ответит Россия?
Вашингтон собирается воевать в космосе. Чем ответит Россия?
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться