Трагедия на рыбалке: погиб, проигнорировав предупреждающий знак

Печального исхода можно было избежать, если бы друзья - любители рыбалки соблюдали меры предосторожности.

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв – Sputnik. Рыбалка закончилась трагедией. В Рыбнице утонул 35-летний мужчина. Инцидент произошел на Днестре, в районе речного порта. В этом месте река покрыта тонким слоем льда и на кромке стоит предупреждающий об этом знак.

"Двое друзей пришли порыбачить. Расположились недалеко от берега, в камышах. Один из них рискнул пройти по тонкому льду. В 20 метрах от берега рыбак провалился в воду", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Оказавшись в воде, мужчина стал звать на помощь. Друг попытался бросить пострадавшему веревку, но она оказалась короткой. Затем нашел лодку, пытался вытащить товарища из воды, но помочь уже не удалось.

Спасатели с помощью спецсредств достали тело погибшего. Уцелевшему рыбаку была оказана медицинская помощь.

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