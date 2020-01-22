Трагедия на рыбалке: погиб, проигнорировав предупреждающий знак

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв – Sputnik. Рыбалка закончилась трагедией. В Рыбнице утонул 35-летний мужчина. Инцидент произошел на Днестре, в районе речного порта. В этом месте река покрыта тонким слоем льда и на кромке стоит предупреждающий об этом знак.
"Двое друзей пришли порыбачить. Расположились недалеко от берега, в камышах. Один из них рискнул пройти по тонкому льду. В 20 метрах от берега рыбак провалился в воду", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
Спасатели с помощью спецсредств достали тело погибшего. Уцелевшему рыбаку была оказана медицинская помощь.
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