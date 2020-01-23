До чего дошли: полиция задержала подозреваемых в необычных кражах

В течение месяца во Флорештах пропадали крышки канализационных люков. Местные власти забили тревогу и потребовали поймать воров.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Полиция во Флорештах задержала трех молодых людей по подозрению в совершении серии краж канализационных люков.

По данным следствия, местные власти обратились в полицию с просьбой поймать злоумышленников, которые в течение этого месяца украли большое количество крышек канализационных люков, а также 21 метр металлического забора и два электрических трансформатора.

Полицейские идентифицировали и задержали троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 24 лет, жители села Рэдулений Векь и города Флорешты.

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"В ходе обысков на складе на окраине села Рэдулений Векь, полицейские обнаружили 27 крышек канализационных люков и один разобранный электрический трансформатор", - говорится в сообщении ведомства.

Задержанные признали свою вину. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали на 72 часа. Им грозит до 4 лет лишения свободы

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