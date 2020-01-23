Прерванный перегон: мотоцикл Harley Davidson до Молдовы не доехал

Наш соотечественник пытался ввезти в страну "стального коня", о сомнительной истории которого, по его словам, даже не догадывался.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Яссы-Стынка" был задержан гражданин Молдовы, который пытался пересечь границу за рулем микроавтобуса марки Mercedes Benz и перевезти частично собранный мотоцикл без регистрационных номеров.

© Photo : Poliția de Frontieră Română Молдаванин пытался перевезти мотоцикл из Италии

Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие право владения мотоциклом.

Последовала проверка в базах данных, в результате которой румынские пограничники констатировали, что транспортное средство фигурирует как украденное в Италии с ноября 2018 года.

На вопросы, заданные полицией, мужчина заявил, что приобрел мотоцикл за 650 евро, не зная о том, что он фигурирует в криминальной истории.

Ведется следствие по факту совершения преступления, мотоцикл был изъят для проведения расследования.

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