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Harley Davidson.

Прерванный перегон: мотоцикл Harley Davidson до Молдовы не доехал

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200123/28953385/fokus-ne-udalsya-harley-davidson-do-moldovy-ne-doekhal.html

Наш соотечественник пытался ввезти в страну "стального коня", о сомнительной истории которого, по его словам, даже не догадывался.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Яссы-Стынка" был задержан гражданин Молдовы, который пытался пересечь границу за рулем микроавтобуса марки Mercedes Benz и перевезти частично собранный мотоцикл без регистрационных номеров.

Молдаванин пытался перевезти мотоцикл из Италии
© Photo : Poliția de Frontieră Română
Молдаванин пытался перевезти мотоцикл из Италии

Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие право владения мотоциклом.

Угон автомобиля, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Последовала проверка в базах данных, в результате которой румынские пограничники констатировали, что транспортное средство фигурирует как украденное в Италии с ноября 2018 года.

На вопросы, заданные полицией, мужчина заявил, что приобрел мотоцикл за 650 евро, не зная о том, что он фигурирует в криминальной истории.

Ведется следствие по факту совершения преступления, мотоцикл был изъят для проведения расследования.

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