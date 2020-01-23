Из-за теплой зимы и отсутствия осадков Бельцы накрыли пылевые бури - видео

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. В последние годы зимы в Молдове не балуют нас легким морозцем и снежком, а январь и вовсе, по словам многих жителей республики, больше похож на конец осени, нежели на один из самых студеных месяцев в году.

Снега в стране не было и нет и, похоже, настоящая зима в страну не торопится. Уж сильно подзадержались над нами антициклоны,от которых осадков дождаться никак невозможно. Ну, а пока аграрии вымаливают у Господа снежка, который бы спас всходы озимых и обеспечил урожай, жители самых крупных городов страны должны наблюдать за почти апокалиптическими картинами на улицах.

Сильный ветер, поднявшийся в четверг в Бельцах, накрыл город плотной пыльной пеленой.

Очевидцы сняли на видео и выложили в сеть необычные для января картины буйства стихии, старожилы города рассказывают, что такого не видели давно. Летом это возможно, но вот зимой, когда земля априори должна быть хотя бы влажной, такое зрелище - не для слабонервных.

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