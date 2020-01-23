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Пыль.

Из-за теплой зимы и отсутствия осадков Бельцы накрыли пылевые бури - видео

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200123/28958741/iz-za-teploy-zimy-i-otsutstviya-osadkov-beltsy-okhvatili-pylevye-buri-video.html

Сильный ветер сегодня привел к необычному явлению в северной столице Молдовы - там поднялись настоящие пылевые торнадо.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. В последние годы зимы в Молдове не балуют нас легким морозцем и снежком, а январь и вовсе, по словам многих жителей республики, больше похож на конец осени, нежели на один из самых студеных месяцев в году. 

Снега в стране не было и нет и, похоже, настоящая зима в страну не торопится. Уж сильно подзадержались над нами антициклоны,от которых осадков дождаться никак невозможно. Ну, а пока аграрии вымаливают у Господа снежка, который бы спас всходы озимых и обеспечил урожай, жители самых крупных городов страны должны наблюдать за почти апокалиптическими картинами на улицах.

Сильный ветер, поднявшийся в четверг в Бельцах, накрыл город плотной пыльной пеленой.

Очевидцы сняли на видео и выложили в сеть необычные для января картины буйства стихии, старожилы города рассказывают, что такого не видели давно. Летом это возможно, но вот зимой, когда земля априори должна быть хотя бы влажной, такое зрелище - не для слабонервных.

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Теги:
тепло, зима, буря, пыль, Бельцы, видео


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