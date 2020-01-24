Они хорошо знали, "как там, в Греции": обе пойдут под суд за торговлю людьми

Наши соотечественницы вербовали и отправляли девушек в Афины, где те оказывались во власти состоящего из албанцев криминального сообщества.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Двух гражданок Молдовы подозревают в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Обе были членами международной преступной группы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Выяснилось, что в 2016 году две женщины воспользовались уязвимостью молодой девушки из Молдовы и вынудили ее заниматься проституцией. Затем размах стал шире.

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"Все жертвы преступников были завербованы в Молдове, а затем их отправляли в Афины, в Грецию. Там их заставляли оказывать сексуальные услуги в заведениях, которые называли "магазинами", - говорится в сообщении ведомства.

Всю эту сеть контролировал лидер ОПГ, составленной из лиц албанского происхождения.

Расследование проводили в Молдове сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам по преступной деятельности.

Одна из подозреваемых задержана, а другую поместили под арест. Если их вина будет доказана, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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