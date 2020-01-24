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Мужчина с ножом, архивное фото.

Уличная поножовщина в Кишиневе: двое подростков попали в больницу

© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200124/28967010/ulichnaya-ponozhovschina-v-kishineve-dvoe-podrostkov-popali-v-bolnitsu.html

Минувшей ночью на одной из улиц в секторе Ботаника произошел шокирующий случай - двое молодых людей попали в больницу с ножевыми ранениями.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Двое тинейджеров в возрасте 18 и 19 лет пережили нападение прямо на улице, а результатом ночного конфликта стали колото-резаные раны, с которыми их увезли в больницу. Инцидент произошел на улице Индепенденцей в столичном секторе Ботаника.

Полиция
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Уличная поножовщина входит в привычку некоторых кишиневцев

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила корреспонденту Sputnik Молдова, что оперативников вызвали около 03:00 часов ночи. По предварительной информации, двое подростков подошли к случайному прохожему, попросив у него сигарету.

В мгновение ока между мужчиной и любителями закурить завязался конфликт, прохожий достал нож и нанес несколько колото-резаных ранений обоим подросткам в область живота, после чего скрылся.

Молодых людей забрал экипаж скорой медицинской помощи, доставив их в больницу. По факту преступления возбуждено уголовное дело, следователям предстоит найти агрессора.

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Теги:
расследование, поножовщина, преступление


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