Уличная поножовщина в Кишиневе: двое подростков попали в больницу

Минувшей ночью на одной из улиц в секторе Ботаника произошел шокирующий случай - двое молодых людей попали в больницу с ножевыми ранениями.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Двое тинейджеров в возрасте 18 и 19 лет пережили нападение прямо на улице, а результатом ночного конфликта стали колото-резаные раны, с которыми их увезли в больницу. Инцидент произошел на улице Индепенденцей в столичном секторе Ботаника.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила корреспонденту Sputnik Молдова, что оперативников вызвали около 03:00 часов ночи. По предварительной информации, двое подростков подошли к случайному прохожему, попросив у него сигарету.

В мгновение ока между мужчиной и любителями закурить завязался конфликт, прохожий достал нож и нанес несколько колото-резаных ранений обоим подросткам в область живота, после чего скрылся.

Молодых людей забрал экипаж скорой медицинской помощи, доставив их в больницу. По факту преступления возбуждено уголовное дело, следователям предстоит найти агрессора.

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