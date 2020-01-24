Маршрутное такси сгорело у железнодорожного вокзала в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв – Sputnik. В районе железнодорожного вокзала в Тирасполе, на стоянке, загорелся микроавтобус. Никто из людей не пострадал. Кроме старого бусика, все стоявшие рядом автотранспортные средства остались невредимы.
"Пламя обнаружил механик-диспетчер. Он успел отогнать два стоящие рядом спринтера", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
Сгоревшая маршрутка совершала междугородние рейсы. Известно, что накануне водитель ездил по маршруту Днестровск-Тирасполь и больше не выезжал.
Специалистами на данный момент рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.
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