Маршрутное такси сгорело у железнодорожного вокзала в Тирасполе

Пожарные расчет прибыл сразу, успел потушить пожар в считанные минуты, однако микроавтобус не удалось спасти.

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв – Sputnik. В районе железнодорожного вокзала в Тирасполе, на стоянке, загорелся микроавтобус. Никто из людей не пострадал. Кроме старого бусика, все стоявшие рядом автотранспортные средства остались невредимы.

"Пламя обнаружил механик-диспетчер. Он успел отогнать два стоящие рядом спринтера", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Прибывшему на место пожарному расчету удалось локализовать огонь в течение восьми минут. Несмотря на быстрые действия огнеборцев, само транспортное средство сгорело полностью. Частично обгорел и неисправный бусик.

Сгоревшая маршрутка совершала междугородние рейсы. Известно, что накануне водитель ездил по маршруту Днестровск-Тирасполь и больше не выезжал.

Специалистами на данный момент рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.

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