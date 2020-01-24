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Общественный транспорт

Маршрутное такси сгорело у железнодорожного вокзала в Тирасполе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200124/28968660/v-tiraspole-u-zhd-vokzala-sgorela-marshrutka.html

Пожарные расчет прибыл сразу, успел потушить пожар в считанные минуты, однако микроавтобус не удалось спасти.

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв – Sputnik. В районе железнодорожного вокзала в Тирасполе, на стоянке, загорелся микроавтобус. Никто из людей не пострадал. Кроме старого бусика, все стоявшие рядом автотранспортные средства остались невредимы.

"Пламя обнаружил механик-диспетчер. Он успел отогнать два стоящие рядом спринтера", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Пожарный во время тушения возгорания на автосервисе в Кишиневе
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Прибывшему на место пожарному расчету удалось локализовать огонь в течение восьми минут. Несмотря на быстрые действия огнеборцев, само транспортное средство сгорело полностью. Частично обгорел и неисправный бусик.

Сгоревшая маршрутка совершала междугородние рейсы. Известно, что накануне водитель ездил по маршруту Днестровск-Тирасполь и больше не выезжал.

Специалистами на данный момент рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.

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Теги:
пожарники, пожарные, микроавтобус, маршрутка, пожар, Приднестровье


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