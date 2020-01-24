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ДТП в Каушанах.

Лобовой таран в Каушанах: после ДТП пять человек госпитализированы - фото

© Photo : Inspectoratul General de Poliție
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Превышение скорости и беспечность водителей продолжает приводить к новым жертвам. Очередная авария произошла на юго-востоке страны.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Пять человек попали в больницу после жесткого столкновения двух машин. 

Пресс-секретарь Генинспектората полиции Мариана Бециву рассказала Sputnik Молдова, что ДТП произошло на выезде из Каушан, примерно в 14.00.

Accident la Căușeni
© Photo : Inspectoratul General de Poliție
ДТП в Каушанах.

По информации полиции, аварийную ситуацию создал водитель авто марки Audi, который на повороте превысил скорость. В результате машину вынесло на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с авто марки Volkswagen, которое перемещалось согласно ПДД. 

В ДТП пострадало пять человек. Всех их госпитализировали в районную больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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