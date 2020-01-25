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Пропавший в Бендерах телефон "всплыл" в Кишиневе

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200125/28944101/propavshiy-v-benderakh-telefon-vsplyl-v-kishineve.html

Как удалось обнаружить воришку телефона, рассказали в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 25 янв – Sputnik. В Приднестровье поймали похитителя мобильного телефона. Он украл его в городе Бендеры и пытался сбыть в Кишиневе за чрезмерно низкую цену.

"Смартфон Samsung Galaxy M10 на рынке стоит шесть тысяч приднестровских рублей (около 6,5 тысяч леев). А вот продали его за 700 леев, почти в десять раз меньше стоимости. Причина – телефон краденый", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства приднестровского региона.

Вор, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Несовершеннолетнему похитителю хотелось сбыть его как можно быстрее. Дорогим гаджетом 17-летний юноша завладел в троллейбусе, незаметно вытащив его из кармана куртки своего знакомого. В тот же день продал ворованный телефон в Кишиневе.

О сомнительной сделке стало известно сотрудникам уголовного розыска. Кража была раскрыта. Похитителю смартфона грозит уголовная ответственность.

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Теги:
вор, смартфон, телефон, мобильный телефон, кража, Приднестровье


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