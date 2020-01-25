Пропавший в Бендерах телефон "всплыл" в Кишиневе

ТИРАСПОЛЬ, 25 янв – Sputnik. В Приднестровье поймали похитителя мобильного телефона. Он украл его в городе Бендеры и пытался сбыть в Кишиневе за чрезмерно низкую цену.
"Смартфон Samsung Galaxy M10 на рынке стоит шесть тысяч приднестровских рублей (около 6,5 тысяч леев). А вот продали его за 700 леев, почти в десять раз меньше стоимости. Причина – телефон краденый", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства приднестровского региона.
О сомнительной сделке стало известно сотрудникам уголовного розыска. Кража была раскрыта. Похитителю смартфона грозит уголовная ответственность.
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