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Топор

Бил топором и молотком: в Кишиневе задержан мужчина за попытку убийства

© CC0 / Pixabay / markusspiske
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200125/28969554/bil-toporom-i-molotkom-v-kishineve-zaderzhan-muzhchina-za-popytku-ubiystva.html

Страшный случай произошел в молдавской столице: мужчина едва не забил до смерти молотком и топором своего собутыльника.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В Кишиневе задержали 40-летнего мужчину по подозрению в попытке убийства, сообщили в пресс-службе Кишиневской полиции.

"Сообщили, что во дворе дома по улице Волунтарилор в секторе Чеканы мужчина получил травму головы. На место происшествия выехала оперативная группа, также прибыла бригада скорой помощи", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отметили в полиции, жертва 35-летний мужчина, он пришел в гости к подозреваемому.

© Sputnik / Miroslav Rotari
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После распития алкоголя между ними возник конфликт, в результате которого хозяин схватил топор и молоток, которыми нанес несколько ударов пострадавшему по голове и другим частям тела. После драки хозяин квартиры выгнал жертву на улицу. 

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На месте происшествия следователи нашли инструменты, которыми были нанесены травмы. Также удалось получить запись с камер видеонаблюдения, где видна борьба между мужчинами. 

Подозреваемый задержан на 30 дней. Открыто уголовное дело по факту попытки убийства.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 10 до 15 лет заключения. 

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