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Приднестровские рубли

Мошенница под именем Иридиана обманула в Дубоссарах двух одиноких пенсионерок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200127/29000542/moshennitsa-pod-imenem-Iridiana-obmanula-v-dubossarakh-dvukh-odinokikh-pensionerok.html

В правоохранительных органах предполагают, что пожилые женщины не единственные ее жертвы, и просят обращаться в МВД в случае, если кто-то еще пострадал от мошенницы.

ТИРАСПОЛЬ, 27 янв – Ирина Ляхова. Правоохранительные органы Приднестровья устанавливают возможных жертв мошенницы. 39-летняя женщина представляется именем Иридиана. От ее действий в Дубоссарах пострадали две пенсионерки.

"Жительница Украины входила в доверие к одиноко проживающим пожилым людям. Рассказывала, что занимается бизнесом и что на границе застряли две фуры с ее товаром. Чтобы решить свои проблемы, она просила у доверчивых граждан деньги", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

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© CC0 / Pixabay / 4711018
Мошенник из Молдовы, которого разыскивал Интерпол, попался на контрабанде
Мошенница уверяла, что вернет все деньги после реализации товара. В залог оставляла якобы ювелирные украшения. Доверчивые пенсионерки отдали злоумышленнице свои сбережения, взамен получили обыкновенную бижутерию.

"Есть основания полагать, что подозреваемая таким образом "зарабатывала не только в Дубоссарах, но и в других городах Приднестровья ", - отмечают в ведомстве.

Правоохранители призывают обращаться к ним по известному номеру 102 или по телефону доверия МВД в случае, если кто-то еще пострадал от действий этой женщины.

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Теги:
пенсионерки, обман, мошенница, Приднестровье


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