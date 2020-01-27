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Ночной грабеж: подростки напали на девушку на улице - видео

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Подозреваемые в том, что лишили прохожую ценностей на 2 тысячи леев, были задержаны и доставлены в отделение для выяснения обстоятельств.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали двух несовершеннолетних, ограбивших 29-летнюю девушку ночью в центре столицы.

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Инцидент произошел на улице Аврам Янку.

Агрессоры, применив физическую силу, отобрали у девушки сумку, в которой находился кошелек с деньгами, парой очков, двумя банковскими картами и удостоверением личности. 

Жертве был нанесен ущерб в размере 2 000 леев. 

Личности подростков была установлены - ими оказались двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет родом из Фалешт. Они были доставлены в инспекторат полиции для дачи показаний и установления всех обстоятельств дела.

Подельники признали свою вину, сообщив, что после кражи отправились в Бельцы, где пытались снять деньги с карты. Леи, найденные в сумке, они частично потратили.

Ранее оба привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и мошенничество.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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