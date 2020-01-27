Ночной грабеж: подростки напали на девушку на улице - видео

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали двух несовершеннолетних, ограбивших 29-летнюю девушку ночью в центре столицы.
Инцидент произошел на улице Аврам Янку.
Агрессоры, применив физическую силу, отобрали у девушки сумку, в которой находился кошелек с деньгами, парой очков, двумя банковскими картами и удостоверением личности.
Жертве был нанесен ущерб в размере 2 000 леев.
Личности подростков была установлены - ими оказались двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет родом из Фалешт. Они были доставлены в инспекторат полиции для дачи показаний и установления всех обстоятельств дела.
Подельники признали свою вину, сообщив, что после кражи отправились в Бельцы, где пытались снять деньги с карты. Леи, найденные в сумке, они частично потратили.
Ранее оба привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и мошенничество.
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
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