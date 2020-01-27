Озолотиться не вышло: мужчине грозит тюрьма за контрабанду драгоценностей

Преступник был задержан на границе при попытке въехать в страну, его машина впоследствии была конфискована.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам осудила на четыре года тюремного заключения 50-летнего гражданина Молдовы.

Он получил свой срок за контрабанду тысяч изделий из золота и серебра.

Правоохранительные органы поймали его с поличным, когда злоумышленник совместно с другим гражданином Молдовы пытался незаконно перевезти 4 килограмма золотых украшений и более 2 килограммов серебряных изделий для продажи в Республике Молдова. Драгоценности были приобретены в Турции в 2018 году и ввезены в страну без соответствующих документов о происхождении.

Мужчина не имеет судимости, благодаря смягчающим обстоятельствам он избежал наказания на максимальный срок тюремного заключения длительностью 10 лет. В отношении второго обвиняемого прокуроры направили дело на рассмотрение в суд.

По настоянию прокуроров судебная инстанция обязала мужчину перевести на государственный счет сумму свыше 170 тысяч леев, так как транспортное средство, которое было конфисковано после совершения преступления, не принадлежало ему.

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