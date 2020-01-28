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Патрульная полиция

Какие взятки берут патрульные полицейские: диапазон сумм удивляет

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Обыски по месту жительства и в автомобилях: несколько патрульных полицейских проходят подозреваемыми по делу о пассивной коррупции.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Двое патрульных инспекторов попали в поле зрения сотрудников Национального антикоррупционного центра за взяточничество.

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Чтобы не привлекать к ответственности и не изымать водительские права, они потребовали с одного из автовладельцев 10 тысяч леев, а с другого - 500 евро. Оба инцидента произошли на трассе Кишинев-Хынчешты.

"Согласно материалам дела, полицейские выявили нарушения – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и вождение без удостоверения. Чтобы не документировать эти инциденты, они потребовали взятку", - добавили в НАЦ.

Проведены обыски по месту жительства и автомобилях подозреваемых правоохранителей. Затем их доставили на допрос в Антикоррупционный центр.

Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет тюрьмы за пассивную коррупцию.

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