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Трое мошенников получили сроки за то, что присвоили чужую недвижимость

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
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Злоумышленники узнавали персональные данные владельцев квартир, а затем, используя подставных лиц, переписывали недвижимость на других людей.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Трое мужчин приговорены к 18, 12 и 5 с половиной годам лишения свободы за мошенничество и использование поддельных официальных документов трех владельцев недвижимости в Кишиневе, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным следствия, все обвиняемые – жители столицы в возрасте от 27 до 42 лет. Известно, что один из них был осужден и с 2017 года отбывает наказание за другое мошенничество.

Как сообщили в ведомстве, прокуроры обвинили их в том, что в период с 2014 по 2015 год они разработали схему, по которой оставили жительницу столицы без участка и строящегося дома в столичном секторе Буюканы.

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Другую женщину мошенники лишили квартиры на Рышкановке и приватизировали еще одну квартиру в том же секторе, представив в Муниципальный совет Кишинева поддельные документы.

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© Photo : novostnik.com.ua
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"Общая сумма ущерба составляет более 2 миллионов леев. Обвиняемые действовали согласованно, получая личные данные хозяев недвижимости, в том числе из кадастрового управления, после чего приходили к нотариусу с подставными людьми, похожими на владельцев, и оформляли доверенности на других завербованных лиц для продажи недвижимости", -уточнили в Генпрокуратуре. 

Подставными лицами оказались бродяга и человек с психическими проблемами. Первому обвиняемые помогли вернуть удостоверение личности, которое он заложил за долги, а второму купили презентабельную и дорогую одежду, для встреч по продаже недвижимости.

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Прокуроры будут оспаривать вердикт, вынесенный судьями, считая его слишком мягким в отношении тех, кто был приговорен к 18 годам и 12 годам соответственно, а приговор третьего осужденного, у которого степень инвалидности, не будет оспорен. Кроме того, прокуроры опротестуют приговор в связи с тем фактом, что незаконные действия, совершенные тремя осужденными, не посчитали организованной преступной деятельностью.

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