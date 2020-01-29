Добыча дня: попались браконьеры, которые ловили сетями краснокнижных рыб

Охотников поживиться в заповедной зоне удалось остановить, а затем задержать, когда они пытались скрыться за пределами приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв – Sputnik. В заповеднике "Ягорлык" Дубоссарского района правоохранители задержали браконьеров, которые выловили более 200 килограмм рыбы. Среди незаконного улова есть и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу.

"О происшествии в милицию сообщили инспекторы госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья", - сообщили в правоохранительном ведомстве региона.

Объезжая территорию заповедника, инспекторы обнаружили трех неизвестных, грузивших рыбу в автомобиль. Экологи попытались самостоятельно задержать нарушителей, но те скрылись с места преступления, бросив улов, машину и плавсредство. Любители незаконной рыбалки ловили с помощью сетей. Незаконное орудие лова изъято.

Сотрудники дубоссарского районного отдела внутренних дел установили личности подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых жителей села Гояны 1984 и 1973 года рождения. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны при попытке скрыться на территории соседнего государства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK