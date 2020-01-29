Добыча дня: попались браконьеры, которые ловили сетями краснокнижных рыб

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв – Sputnik. В заповеднике "Ягорлык" Дубоссарского района правоохранители задержали браконьеров, которые выловили более 200 килограмм рыбы. Среди незаконного улова есть и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу.
"О происшествии в милицию сообщили инспекторы госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья", - сообщили в правоохранительном ведомстве региона.
Сотрудники дубоссарского районного отдела внутренних дел установили личности подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых жителей села Гояны 1984 и 1973 года рождения. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны при попытке скрыться на территории соседнего государства.
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