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Рыболовная сеть.

Добыча дня: попались браконьеры, которые ловили сетями краснокнижных рыб

© Sputnik / Андрей Шапран
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Охотников поживиться в заповедной зоне удалось остановить, а затем задержать, когда они пытались скрыться за пределами приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв – Sputnik. В заповеднике "Ягорлык" Дубоссарского района правоохранители задержали браконьеров, которые выловили более 200 килограмм рыбы. Среди незаконного улова есть и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу.

"О происшествии в милицию сообщили инспекторы госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья", - сообщили в правоохранительном ведомстве региона.

Кабан
© Sputnik / А. Соломонов
Браконьеры устроили стрельбу у границы и пытались скрыться от пограничников
Объезжая территорию заповедника, инспекторы обнаружили трех неизвестных, грузивших рыбу в автомобиль. Экологи попытались самостоятельно задержать нарушителей, но те скрылись с места преступления, бросив улов, машину и плавсредство. Любители незаконной рыбалки ловили с помощью сетей. Незаконное орудие лова изъято.

Сотрудники дубоссарского районного отдела внутренних дел установили личности подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых жителей села Гояны 1984 и 1973 года рождения. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны при попытке скрыться на территории соседнего государства.

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Теги:
заповедник, сети, ловля рыбы, Красная книга, запрет на рыбалку, рыба, браконьеры, браконьерство


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