Ударил и тут же пустился наутек: в Кишиневе задержали хулигана-спринтера

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. В Кишиневе задержали молодого человека по подозрению в хулиганстве и травмировании человека, сообщает пресс-служба Кишиневской полиции.
По данным следствия, задержанному 23 года, он из Леовы. Звонок в Единую службу спасения "112" поступил от прохожего.
"Сообщили, что на улице Чеукарь на земле лежит человек без сознания. На место выехала оперативная группа инспектората полиции и бригада скорой помощи", - говорится в пресс-релизе полиции.
Следовали установили личность пострадавшего, им оказался 33-летний житель столицы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Установленные около места происшествия камеры видеонаблюдения помогли идентификации и задержанию подозреваемого.
На допросе он признал свою вину. По его словам, в тот день на улице Чеукарь он находился вместе со своим братом. В какой-то момент между задержанным и жертвой вспыхнул конфликт.
В итоге агрессор ударил пострадавшего по голове, после чего убежал. К этому задержанный добавил, что в момент конфликта он был в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемого задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело по факту хулиганства и намеренного нанесения травмы.
Если вина задержанного будет доказана, ему грозит от 5 до 10 леи лишения свободы.
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