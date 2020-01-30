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Кулак

Ударил и тут же пустился наутек: в Кишиневе задержали хулигана-спринтера

© CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Будучи пьяным, агрессор напал на мужчину, нанеся ему тяжкую травму. Пострадавшего без сознания нашел прохожий.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. В Кишиневе задержали молодого человека по подозрению в хулиганстве и травмировании человека, сообщает пресс-служба Кишиневской полиции.

По данным следствия, задержанному 23 года, он из Леовы. Звонок в Единую службу спасения "112" поступил от прохожего.

"Сообщили, что на улице Чеукарь на земле лежит человек без сознания. На место выехала оперативная группа инспектората полиции и бригада скорой помощи", - говорится в пресс-релизе полиции.

Следовали установили личность пострадавшего, им оказался 33-летний житель столицы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Установленные около места происшествия камеры видеонаблюдения помогли идентификации и задержанию подозреваемого.

На допросе он признал свою вину. По его словам, в тот день на улице Чеукарь он находился вместе со своим братом. В какой-то момент между задержанным и жертвой вспыхнул конфликт.

Мужчина с ножом, архивное фото.
© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
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В итоге агрессор ударил пострадавшего по голове, после чего убежал. К этому задержанный добавил, что в момент конфликта он был в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело по факту хулиганства и намеренного нанесения травмы.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит от 5 до 10 леи лишения свободы.

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