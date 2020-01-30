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Уберегли от смерти: заботливый зять и прибывшие вовремя спасатели

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
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В городе Бендеры пожилая женщина осталась в живых благодаря тому, что необходимая помощь не запоздала.

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik. Правоохранители и сотрудники регионального управления по чрезвычайным ситуациям спасли жизнь женщины. Все произошло в микрорайоне "Северный" города Бендеры.

"В милицию обратился местный житель, сообщил, что три дня не может дозвониться до тещи. Квартира пожилой женщины была закрыта на ключ изнутри, в доме работал телевизор. Но на телефон и на звонки в дверь пенсионерка не реагировала", - рассказали в МВД.

© CC0 / Pixabay / sasint
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Оценив ситуацию, участковый инспектор вызвал спасателей. В течение семи минут дежурный наряд адресной социальной помощи (АСП) прибыл на место. Ключ находился в замочной скважине с внутренней стороны и спасатели приняли решение вскрыть входную дверь.

Женщина лежала без движения на полу, но сознание не потеряла.

Пенсионерке вызвали скорую. Сейчас с ней работают врачи. Помощь подоспела вовремя.

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Теги:
спасатели, служба спасения, спасение, Приднестровье


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