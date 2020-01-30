Уберегли от смерти: заботливый зять и прибывшие вовремя спасатели

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik. Правоохранители и сотрудники регионального управления по чрезвычайным ситуациям спасли жизнь женщины. Все произошло в микрорайоне "Северный" города Бендеры.
"В милицию обратился местный житель, сообщил, что три дня не может дозвониться до тещи. Квартира пожилой женщины была закрыта на ключ изнутри, в доме работал телевизор. Но на телефон и на звонки в дверь пенсионерка не реагировала", - рассказали в МВД.
Женщина лежала без движения на полу, но сознание не потеряла.
Пенсионерке вызвали скорую. Сейчас с ней работают врачи. Помощь подоспела вовремя.
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