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Пожарный, архивное фото

В Каушанском районе во время пожара погиб человек

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200130/29033871/v-kaushanakh-vo-vremya-pozhara-pogib-chelovek.html

Команда спасателей генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям прибыла на место пожара в Каушанском районе, где обнаружила в сгоревшем доме тело мужчины.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Житель села Копанка Каушанского района в возрасте 44 лет был найден погибшим в собственном доме.

© CC0 / Pixabay / skeeze
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По сообщению генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчина погиб в результате пожара, который начался в доме.

Сообщение в службу 112 поступило вечером в среду. По сообщению спасателей, пожар был такой силы, что крыша дома полностью сгорела. Выгорели и жилые помещения. 

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее в Кишиневе в ночь на 26 января в частном доме на Петриканах бушевало пламя, спасателям удалось спасти пятерых человек, двоим потребовалась медицинская помощь.

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Теги:
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