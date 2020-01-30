В Каушанском районе во время пожара погиб человек

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Житель села Копанка Каушанского района в возрасте 44 лет был найден погибшим в собственном доме.
По сообщению генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчина погиб в результате пожара, который начался в доме.
Сообщение в службу 112 поступило вечером в среду. По сообщению спасателей, пожар был такой силы, что крыша дома полностью сгорела. Выгорели и жилые помещения.
Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Ранее в Кишиневе в ночь на 26 января в частном доме на Петриканах бушевало пламя, спасателям удалось спасти пятерых человек, двоим потребовалась медицинская помощь.
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