В Каушанском районе во время пожара погиб человек

Команда спасателей генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям прибыла на место пожара в Каушанском районе, где обнаружила в сгоревшем доме тело мужчины.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Житель села Копанка Каушанского района в возрасте 44 лет был найден погибшим в собственном доме.

По сообщению генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчина погиб в результате пожара, который начался в доме.

Сообщение в службу 112 поступило вечером в среду. По сообщению спасателей, пожар был такой силы, что крыша дома полностью сгорела. Выгорели и жилые помещения.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее в Кишиневе в ночь на 26 января в частном доме на Петриканах бушевало пламя, спасателям удалось спасти пятерых человек, двоим потребовалась медицинская помощь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK