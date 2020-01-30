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Кража из кармана, архивное фото.

Что обещал молодой человек за 15 тысяч леев женщине из Каушан - фото

© Flickr / Kate Sumbler
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Безработный из провинции нашел пусть и оригинальный, но совершенно аморальный способ заработать, особенно, если учитывать, что у женщины есть двое сыновей, находящихся под следствием по уголовному делу.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Молодой человек из Каушан, официально безработный, был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра на 72 часа по делу о извлечении выгоды из влияния, как бы парадоксально это ни звучало.

Нетрудоустроенному мужчине удалось обманом выудить у женщины 15 тысяч леев. Ловкач обещал наивной матери, что через знакомых в правоохранительных органах сможет договориться о том, чтобы в отношении одного из ее сыновей, проходящего по уголовному делу, не применили меру пресечения в виде лишения свободы. 

Для пущей убедительности мошенник уточнил, что некий "прокурор Гена" решит вопрос.

После того, как следователи задержали вымогателя, им удалось установить - это не первый случай, когда мужчина получает таким обманным путем деньги у наивных женщин, которые хотят спасти своих близких от уголовного преследования и тюрьмы. 

Два года назад этот же "знакомый прокуроров" обманным путем вытянул у жительницы Каушан 3 тысячи евро, а потом исчез, преступление осталось без наказания, так как в том эпизоде личность мошенника не удалось установить.

В ходе следствия задержанный признался, что использовал известные в районе имена прокуроров для того, чтобы вымогать деньги. Жертвы обмана, слыша настоящие имена представителей судебной системы, охотно поддавались на уговоры мошенника, и добровольно отдавали ему крупные денежные суммы, уточнили в Национальном антикоррупционном центре. 

Сейчас мужчина проходит подозреваемым по ряду уголовных дел с квалификацией "мошенничество", если его вину докажут в суде, ему грозит до 6 лет тюремного заключения.

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Теги:
молодой человек, обещание, женщина, Каушаны


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