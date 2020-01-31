Родители поплатятся за проделки сына, которого схватили за руку

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв – Sputnik. Родители малолетнего хулигана привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. С тем, как правоохранители вышли на мальчика и его родителей, приключилась целая история.
"В дежурную часть тираспольского УВД поступил звонок от горожанки, которая сказала, что ребенка лет семи-восьми насильно за руку удерживает незнакомая ему женщина. Малыш кричит, просит о помощи", - рассказали в МВД Приднестровья.
"Как выяснилось, местная жительница пресекла хулиганскую выходку школьника. Во время прогулки он развлекался битьем стекол в окнах подвального помещения. Бдительная горожанка остановила действия сорванца и отвела его к матери", - пояснили в правоохранительном ведомстве.
Кроме штрафа, родителям теперь предстоит возместить ЖЭКу ущерб за четыре разбитых стекла. Со школьником инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.
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