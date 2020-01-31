Родители поплатятся за проделки сына, которого схватили за руку

Мальчику всего восемь лет, но это не помешало ему стать возмутителем спокойствия и заинтересовать своими шалостями блюстителей закона.

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв – Sputnik. Родители малолетнего хулигана привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. С тем, как правоохранители вышли на мальчика и его родителей, приключилась целая история.

"В дежурную часть тираспольского УВД поступил звонок от горожанки, которая сказала, что ребенка лет семи-восьми насильно за руку удерживает незнакомая ему женщина. Малыш кричит, просит о помощи", - рассказали в МВД Приднестровья.

Наряд тут же выехал на место происшествия, но ни женщины, ни ребенка во дворе уже не было. Через заявительницу инспектор по делам несовершеннолетних установил личность ребенка. Им оказался мальчик 2012 года рождения. Узнали также, что за женщина и почему его удерживала.

"Как выяснилось, местная жительница пресекла хулиганскую выходку школьника. Во время прогулки он развлекался битьем стекол в окнах подвального помещения. Бдительная горожанка остановила действия сорванца и отвела его к матери", - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Кроме штрафа, родителям теперь предстоит возместить ЖЭКу ущерб за четыре разбитых стекла. Со школьником инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

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