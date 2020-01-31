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Новое землетрясение в Румынии, ощутили толчки и в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Тема:
Землетрясения в Молдове 2020 (4)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200131/29045302/zemletreasenie-vrancha-31-ianvari-2020.html

Самое мощное землетрясение за последнее время произошло в районе румынской Вранчи. Толчки ощущали также и жители Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Землетрясение произошло в румынской Вранче, которое почувствовали также жители Молдовы. Согласно данным Национального института физики земли Румынии, магнитуда составила 5,2, а сам толчок приборы зарегистрировали в 03.26 по местному времени.

Остальные подробности -  в нашей следующей публикации>>>>

Эпицентр землетрясения находился на глубине 140 км. Толчки длились не более 10 секунд.

В Молдове ощущается от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Нынешнее толчки были самые мощные за последние два года. Тогда в октябре их магнитуда составила 5,8.

В Румынии с начала года произошло около 20 землетрясений.

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Тема:
Землетрясения в Молдове 2020 (4)


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