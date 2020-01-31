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Боеприпасы и взрывчатка: у жителя Каушан конфисковали опасные находки

© Photo : Poliția Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200131/29047846/boepripasy-i-vzryvchatka-u-zhitelya-Kaushan-konfiskovali-opasnye-nakhodki.html

Житель Каушан решил заработать продажей боеприпасов и тротила, но сдал себя объявлением, опубликованном в сети.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Полиция обнаружила запасы оружия и взрывчатки у 59-летнего жителя Каушан, сообщили в пресс-службе Национального инспектората полиции.

© Photo : Facebook / Andrei Nastase
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По данным следствия, правоохранителей привлекло объявление, сделанное мужчиной на одном специализированном сайте. В объявлении мужчина сообщил, что продает 200 граммов тротила, а также патроны и другие предметы военного назначения на общую сумму в 150 евро. 

Сотрудники полиции провели обыски в доме и в транспортных средствах автора объявления и его родственников в Каушанах и Штефан-Водэ..

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"В результате удалось найти 51 патрон, сосуд с неизвестным веществом, похожим на порох,

 14 металлических трубок с другим неизвестным веществом, а также 600 граммов тротила.

Все находки отправят на баллистическую и химическую экспертизу", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчине грозит наказание по двум статьям: хранение, покупка или продажа оружия без авторизации (до 7 лет) и покупка, хранение или использование взрывчатых или радиоактивных веществ без разрешения (до 5 лет).

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