Боеприпасы и взрывчатка: у жителя Каушан конфисковали опасные находки

Житель Каушан решил заработать продажей боеприпасов и тротила, но сдал себя объявлением, опубликованном в сети.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Полиция обнаружила запасы оружия и взрывчатки у 59-летнего жителя Каушан, сообщили в пресс-службе Национального инспектората полиции.

По данным следствия, правоохранителей привлекло объявление, сделанное мужчиной на одном специализированном сайте. В объявлении мужчина сообщил, что продает 200 граммов тротила, а также патроны и другие предметы военного назначения на общую сумму в 150 евро.

Сотрудники полиции провели обыски в доме и в транспортных средствах автора объявления и его родственников в Каушанах и Штефан-Водэ..

Или в тюрьму, или смерть: что заставило кишиневца взять в руки взрывчатку>>>

"В результате удалось найти 51 патрон, сосуд с неизвестным веществом, похожим на порох,

14 металлических трубок с другим неизвестным веществом, а также 600 граммов тротила.

Все находки отправят на баллистическую и химическую экспертизу", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчине грозит наказание по двум статьям: хранение, покупка или продажа оружия без авторизации (до 7 лет) и покупка, хранение или использование взрывчатых или радиоактивных веществ без разрешения (до 5 лет).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK