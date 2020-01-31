Как в Молдове пытаются "отмазать" водителей-наркоманов - НАЦ задержал виновных

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Двое сотрудников полиции Инспектората района Сынджерей были задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
Мужчин подозревают в том, что, пользуясь служебным положением, они требовали у молодого человека, уличенного в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения, 6 тысяч леев, чтобы уголовное дело "спустить на тормозах".© Sputnik / Yana Zaharova
Один из задержанных является специалистом по документированию дорожно-транспортных происшествий, другой - следователем. Оговоренную сумму они вымогали у нарушителя ПДД за содействие в принятии судом нужного, более щадящего для обвиняемого решения.
На задержанных было заведено уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса Молдовы - "пассивная коррупция". Если суд признает вину подозреваемых, им обоим грозит до 10 лет тюремного заключения с наложением штрафа от 8 до 10 тысяч условных единиц (от 404 до 505 тысяч леев, соответственно). Также, в случае признания вины мужчин судом, их ограничат в праве занимать должности в системе правоохранительных органов республики на срок от 7 до 10 лет.
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