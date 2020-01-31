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Арест, архивное фото.

Как в Молдове пытаются "отмазать" водителей-наркоманов - НАЦ задержал виновных

© CC0 / Pixabay / 4711018
Происшествия
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Сюжет, как в западных фильмах: в пятницу утром в Молдове сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали двоих сотрудников полиции по подозрению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Двое сотрудников полиции Инспектората района Сынджерей были задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Мужчин подозревают в том, что, пользуясь служебным положением, они требовали у молодого человека, уличенного в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения, 6 тысяч леев, чтобы уголовное дело "спустить на тормозах". 
Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Один из задержанных является специалистом по документированию дорожно-транспортных происшествий, другой - следователем. Оговоренную сумму они вымогали у нарушителя ПДД за содействие в принятии судом нужного, более щадящего для обвиняемого решения. 

На задержанных было заведено уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса Молдовы - "пассивная коррупция". Если суд признает вину подозреваемых, им обоим грозит до 10 лет тюремного заключения с наложением штрафа от 8 до 10 тысяч условных единиц (от 404 до 505 тысяч леев, соответственно). Также, в случае признания вины мужчин судом, их ограничат в праве занимать должности в системе правоохранительных органов республики на срок от 7 до 10 лет.

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Теги:
подозрение, коррупция, взятки, полиция, водители, наркоманы


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