Как в Молдове пытаются "отмазать" водителей-наркоманов - НАЦ задержал виновных

Сюжет, как в западных фильмах: в пятницу утром в Молдове сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали двоих сотрудников полиции по подозрению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Двое сотрудников полиции Инспектората района Сынджерей были задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Мужчин подозревают в том, что, пользуясь служебным положением, они требовали у молодого человека, уличенного в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения, 6 тысяч леев, чтобы уголовное дело "спустить на тормозах". © Sputnik / Yana Zaharova НАЦ: за неделю арестованы счета и имущество на миллионы леев

Один из задержанных является специалистом по документированию дорожно-транспортных происшествий, другой - следователем. Оговоренную сумму они вымогали у нарушителя ПДД за содействие в принятии судом нужного, более щадящего для обвиняемого решения.

На задержанных было заведено уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса Молдовы - "пассивная коррупция". Если суд признает вину подозреваемых, им обоим грозит до 10 лет тюремного заключения с наложением штрафа от 8 до 10 тысяч условных единиц (от 404 до 505 тысяч леев, соответственно). Также, в случае признания вины мужчин судом, их ограничат в праве занимать должности в системе правоохранительных органов республики на срок от 7 до 10 лет.

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