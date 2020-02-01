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Национальный инспекторат по патрулированию

В Кишиневе водитель BMW сбил двух несовершеннолетних

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200201/29058724/v-kishineve-voditel-bmw-sbil-dvukh-nesovershennoletnikh.html

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух 15-летних девочек произошло на одной из улиц столицы.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. На перекрестке улиц Бэнулеску-Бодони и Колумна в столице 25-летний водитель сбил двух несовершеннолетних.

ДТП в Каушанах.
© Photo : Inspectoratul General de Poliție
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Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати рассказала Sputnik Молдова, что под покровом темноты в двух 15-летних девочек возле пешеходного перехода врезался автомобиль BMW. 

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они были доставлены в больницу.

Полиция начала расследование по этому делу, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

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