В Кишиневе водитель BMW сбил двух несовершеннолетних

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух 15-летних девочек произошло на одной из улиц столицы.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. На перекрестке улиц Бэнулеску-Бодони и Колумна в столице 25-летний водитель сбил двух несовершеннолетних.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати рассказала Sputnik Молдова, что под покровом темноты в двух 15-летних девочек возле пешеходного перехода врезался автомобиль BMW.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они были доставлены в больницу.

Полиция начала расследование по этому делу, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

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