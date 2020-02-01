Загадочная гибель — в реке Бык в столице найдено тело человека

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Тело 35-летнего мужчины было обнаружено сегодня днем на улице Гидигич в Кишиневе.
Представитель столичной полиции Наталья Стати сообщила для Sputnik Молдова, что несколько прохожих уведомили полицию после того как увидели в воде у берега реки Бык мужчину, который не подавал признаков жизни.
Тело было извлечено правоохранительными органами из воды и осмотрено судмедэкспертом. По предварительным выводам медиков, признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Окончательные выводы о причинах смерти предстоит сделать Центру судебной медицины, куда тело было доставлено для экспертизы.
Возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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