Загадочная гибель — в реке Бык в столице найдено тело человека

В полицию поступил звонок от нескольких прохожих, которые обнаружили на улице человека без признаков жизни.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Тело 35-летнего мужчины было обнаружено сегодня днем ​​на улице Гидигич в Кишиневе.

Представитель столичной полиции Наталья Стати сообщила для Sputnik Молдова, что несколько прохожих уведомили полицию после того как увидели в воде у берега реки Бык мужчину, который не подавал признаков жизни.

Тело было извлечено правоохранительными органами из воды и осмотрено судмедэкспертом. По предварительным выводам медиков, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Окончательные выводы о причинах смерти предстоит сделать Центру судебной медицины, куда тело было доставлено для экспертизы.

Возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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