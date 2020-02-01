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Вынос тела.

Загадочная гибель — в реке Бык в столице найдено тело человека

© Sputnik / Валерий Титиевский
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200201/29059446/zagadochnaya-gibel--v-reke-byk-v-stolitse-naydeno-telo-cheloveka.html

В полицию поступил звонок от нескольких прохожих, которые обнаружили на улице человека без признаков жизни.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Тело 35-летнего мужчины было обнаружено сегодня днем ​​на улице Гидигич в Кишиневе.

Представитель столичной полиции Наталья Стати сообщила для Sputnik Молдова, что несколько прохожих уведомили полицию после того как увидели в воде у берега реки Бык мужчину, который не подавал признаков жизни.

Пожарный, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
В Каушанском районе во время пожара погиб человек

Тело было извлечено правоохранительными органами из воды и осмотрено судмедэкспертом. По предварительным выводам медиков, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Окончательные выводы о причинах смерти предстоит сделать Центру судебной медицины, куда тело было доставлено для экспертизы.

Возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Теги:
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