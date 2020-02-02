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Авария автобуса. Архивное фото.

В Ниспоренском районе опрокинулся автобус, следовавший из Италии - фото

© Facebook / ISU Suceava / captură ecran
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200202/29064653/v-nisporenskom-rayone-oprokinulsya-avtobus-sleduyuschiy-iz-italii-foto.html

В салоне находились 35 пассажиров, которые натерпелись испуга, когда у машины отказали тормоза и она завалилась в кювет.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Автобус, следующий из Италии в Кишинев, опрокинулся на бок из-за неполадки, которая произошла во время движения.

Инцидент случился в воскресенье вечером на трассе близ села Болтун Ниспоренского района.

По предварительным данным полиции, у автобуса отказала система торможения, после чего тяжелая машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщает местное издание Gazeta de Nisporeni.

В автобусе находилось 35 человек, которые по счастливой случайности не пострадали. За медицинской помощью не обратился ни один из пассажиров.

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