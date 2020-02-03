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Спасатели показали, как спасти тех, кто провалился под лед

Своевременно оказанная помощь: 18-летнюю девушку спасли от утопления

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200203/29068280/Svoevremenno-okazannaya-pomosch-18-letnyuyu-devushku-spasli-ot-utopleniya.html

Звонок в службу 112 поступил в понедельник, 3 февраля, на место происшествия выехали две бригады спасателей.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) вытащили 18-летнюю тонущую девушку из-подо льда озера на Ботанике.

Согласно данным ГИЧС, инцидент произошел на берегу водоема, расположенного на бульваре Дачия 50/8 в Кишиневе, когда девушка попыталась пересечь водоем по тонкому льду.

На место происшествия сразу же выехали две команды спасателей. По прибытию они обнаружили, что девушка тонет на расстоянии около 10 метров от берега. Сотрудники ГИЧС  спасли ее и оказали первую квалифицированную медицинскую помощь. 

Сотрудники ГИЧС спасли 18-летнюю девушку от утопления
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Сотрудники ГИЧС спасли 18-летнюю девушку от утопления
Сотрудники ГИЧС спасли 18-летнюю девушку от утопления
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Сотрудники ГИЧС спасли 18-летнюю девушку от утопления

В результате инцидента пострадавшая была доставлена с гипотермией в Институт матери и ребенка для последующей медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На прошлой неделе сотрудники ГИЧС спасли от утопления 12-летнего мальчика. 

В связи с участившимися случаями провалов людей под лед, ведомство обращает внимание населения на риск нахождения несовершеннолетних вблизи водоемов без присмотра взрослых. Хрупкий лед представляет опасность для жизни и здоровья, особенно, когда температура воздуха колеблется от плюсовой до минусовой. Категорически запрещено находиться на льду, если его слой не превышает 8-10 сантиметров. В опасных ситуациях необходимо незамедлительно обращаться в службу 112.

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