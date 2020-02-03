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Происшествия

Новое жуткое преступление в Костештах - детали и заявление полиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Ужасающая насильственная смерть двух пожилых мужчин вновь всколыхнула село, очень уж часто попадающее в последнее время в криминальную хронику.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Двое братьев из села Костешты Яловенского района в возрасте 65 и 70 лет были найдены задушенными в доме, в котором они проживали. Их тела обнаружила полиция, которая была вызвана через службу "112", сообщила Sputnik Moldova пресс-секретарь Инспектората полиции Яловен Сильвия Ветку.

Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Согласно источнику, младший из двух мужчин находился на учете психиатра, так как страдал психическим заболеванием. За ним ухаживал старший брат.

Правоохранительные органы проведут судебно-медицинскую экспертизу. 

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело, чтобы определить все обстоятельства двух смертельных случаев.

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