Новое жуткое преступление в Костештах - детали и заявление полиции

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Двое братьев из села Костешты Яловенского района в возрасте 65 и 70 лет были найдены задушенными в доме, в котором они проживали. Их тела обнаружила полиция, которая была вызвана через службу "112", сообщила Sputnik Moldova пресс-секретарь Инспектората полиции Яловен Сильвия Ветку.
Согласно источнику, младший из двух мужчин находился на учете психиатра, так как страдал психическим заболеванием. За ним ухаживал старший брат.
Правоохранительные органы проведут судебно-медицинскую экспертизу.
По данному инциденту было возбуждено уголовное дело, чтобы определить все обстоятельства двух смертельных случаев.
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