Они же - дети: в Кишиневе задержали приятелей, серийно грабивших автомобили

Счет криминальным эпизодам, в совершении которых подозревают двоих молодых людей, задержанных полицией в Кишиневе, идет на десятки, лишь за год они нарушили закон почти 30 раз.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Следователям Инспектората полиции сектора Буюканы удалось задержать двоих молодых людей, которых подозревают в серии автомобильных краж и ограблении почтовых терминалов с извлечением посылок, которые должны были забрать граждане страны, но не успели.

Подозреваемыми оказались 17-летний житель Кишинева и 21-летний уроженец Каменки, которые ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений. Обоих задержанных в наручниках доставили в Инспекторат Буюкан на допрос, в ходе которого следователям удалось выяснить, что в течение всего 2019-го и в начале 2020 года молодые люди совершили почти 30 краж на территорию муниципия Кишинев.

Взламывая дверные замки автомобилей и высаживая стекла, злоумышленники проникали в салон, забирая с собой все самое ценное, не гнушаясь даже старыми автомагнитолами. Также задержанные молодые люди на допросе признали свою вину во взломе и ограблении нескольких почтовых терминалов.

Сейчас ловкие воры находятся под 30-дневным предварительным заключением, если их вина будет доказана в суде, им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Как защитить свой автомобиль

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы называют целый ряд мер, которые помогут обезопасить ваш автомобиль от угона.

Естественно, среди первоочередных задач автолюбителя значится установка хорошей и надежной сенсорной сигнализации, распространяющейся на окна и капот машины. По мнению сотрудников полиции, эти системы всегда доказывают свою эффективность. © Sputnik / Константин Чалабов Боитесь угона автомобиля – вот, что советует полиция

Не надо полагаться на случай и оставлять даже на несколько минут открытыми окна и двери автомобиля. Наивно думать, что преступники не воспользуются возможностью и не умыкнут машину. Фатальная ошибка, по мнению служителей органов правопорядка, - оставлять ключи в замке зажигания.

"Ночевать" машину, по словам правоохранителей, лучше оставлять на стоянках, а тем, кому не найдется места, лучше парковаться в местах, где периодически проезжают патрульные экипажи. Более того, для максимальной безопасности следует использовать систему блокировки руля, коробки передач или тормозов. Соблюдая все эти рекомендации, вряд ли вы позволите кому-то увести вашу верную "ласточку" у вас из-под носа.

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