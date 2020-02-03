Трагедия на трассе Кишинев – Чимишлия: девушку нашли мертвой на обочине

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. На трассе Кишинев – Чимишлия погибла 23-летняя девушка. Пресс-секретарь Инспектората полиции Яловень Силвия Ветку заявила для Sputnik Молдова, что та была сбита машиной, водитель которой скрылся с места преступления.
По предварительной информации, жертва пыталась перейти шоссе близ населенного пункта Резены в неположенном месте.
Открыто уголовное дело. Полиции предстоит выяснить, все обстоятельства происшествия.
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