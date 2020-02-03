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Полиция

Трагедия на трассе Кишинев – Чимишлия: девушку нашли мертвой на обочине

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2639/39/26393941.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200203/29071644/tragediya-v-rezeni-devushku-nashli-mertvoy-na-doroge.html

В Яловенском районе прохожие обнаружили бездыханное тело. Выяснилось, что жертву сбил автомобиль. Водитель, совершив наезд, скрылся с места ДТП.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. На трассе Кишинев – Чимишлия погибла 23-летняя девушка. Пресс-секретарь Инспектората полиции Яловень Силвия Ветку заявила для Sputnik Молдова, что та была сбита машиной, водитель которой скрылся с места преступления.

© Sputnik / Rodion Proca
Пешеход, сбитый утром в Кишиневе, скончался
Прибыв на место ДТП, медики не смогли помочь пострадавшей, а лишь констатировали ее смерть.

По предварительной информации, жертва пыталась перейти шоссе близ населенного пункта Резены в неположенном месте. 

Открыто уголовное дело. Полиции предстоит выяснить, все обстоятельства происшествия.

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