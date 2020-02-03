Более полутонны опасной рыбы не пустили на рынки Кишинева

Здоровье потребителей в Кишиневе было под угрозой: экономические агенты намеревались пустить в продажу живую рыбу без необходимых сопроводительных документов.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. На центральный рынок Кишинева чуть не попало более пятисот килограммов живой рыбы без документов о происхождении и сертификатов качества. Об этом сообщили в пресс-службе Кишиневской полиции.

По данным следствия, правоохранители совместно с инспекторами Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) обнаружили 534 килограмма рыбы без документов в торговых точках на центральном рынке столицы.

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Общая стоимость товара составляет около 30 тысяч леев.

Сотрудники ANSA вынесли решение об утилизации рыбы, поскольку она признана непригодной для употребления. Экономическому агенту грозит штраф до 15 тысяч леев.

Полиция рекомендует гражданам покупать скоропортящиеся продукты питания (мясо, рыбу, яйца и другое) исключительно из благоустроенных и специализированных мест с оборудованием (холодильные витрины, термометры), которое обеспечивает санитарно-гигиенические условия хранения продуктов.

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