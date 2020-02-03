00:23 04 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Живая рыба

Более полутонны опасной рыбы не пустили на рынки Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2593/74/25937452.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200203/29072560/sotni-kilogrammov-opasnoy-ryby-edva-ne-popali-na-rynki-kishineva.html

Здоровье потребителей в Кишиневе было под угрозой: экономические агенты намеревались пустить в продажу живую рыбу без необходимых сопроводительных документов.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. На центральный рынок Кишинева чуть не попало более пятисот килограммов живой рыбы без документов о происхождении и сертификатов качества. Об этом сообщили в пресс-службе Кишиневской полиции. 

По данным следствия, правоохранители совместно с инспекторами Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) обнаружили 534 килограмма рыбы без документов в торговых точках на центральном рынке столицы. 

Биологическая угроза — что ANSA нашло в питьевой воде в школах и детсадах>>>

Общая стоимость товара составляет около 30 тысяч леев.

Татьяна Сербуленко
© Sputnik / Osmatesco
Сербуленко: из чего на самом деле делают "детские" продукты

Сотрудники ANSA вынесли решение об утилизации рыбы, поскольку она признана непригодной для употребления. Экономическому агенту грозит штраф до 15 тысяч леев.

Полиция рекомендует гражданам покупать скоропортящиеся продукты питания (мясо, рыбу, яйца и другое) исключительно из благоустроенных и специализированных мест с оборудованием (холодильные витрины, термометры), которое обеспечивает санитарно-гигиенические условия хранения продуктов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK


Загрузка...

По теме

Граждан Молдовы кормили червивой рыбой - что грозит здоровью тех, кто ее ел
Тромбицкий: целые села на Днестре живут за счет браконьерства
Что происходит с рыбой в Днестре


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
Выставка Сделано в Молдове – находка для потребителей
Выставка "Сделано в Молдове" – находка для потребителей
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться