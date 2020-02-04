Ни один из раков не пострадал: в Приднестровье поймали любителя речного лова

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Сотрудники Министерства госбезопасности непризнанной ПМР при несении службы по охране и защите границы у моста через протоку реки Турунчук за селом Незавертайловка остановили мужчину на мопеде. При нем была сумка с водолазным костюмом и раками.
"О случившемся сообщили в милицию. 55-летний житель Днестровска пояснил, что выловил речных обитателей в Днестре не на продажу, а для себя. О запрете лова раков мужчина, говорит, не знал", - рассказали в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.© Sputnik / Андрей Шапран
В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли у нарушителя водолазный костюм и садок.
Ни один из раков не пострадал, уверяют в ведомстве. Более того, все 125 штук благополучно вернули в среду обитания.
По данному факту проводится разбирательство.
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