Ни один из раков не пострадал: в Приднестровье поймали любителя речного лова

Куда дели раков правоохранители после того, как изъяли их у невольного браконьера, который уверяет, что не знаком с действующими запретами.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Сотрудники Министерства госбезопасности непризнанной ПМР при несении службы по охране и защите границы у моста через протоку реки Турунчук за селом Незавертайловка остановили мужчину на мопеде. При нем была сумка с водолазным костюмом и раками.

"О случившемся сообщили в милицию. 55-летний житель Днестровска пояснил, что выловил речных обитателей в Днестре не на продажу, а для себя. О запрете лова раков мужчина, говорит, не знал", - рассказали в правоохранительном ведомстве приднестровского региона. © Sputnik / Андрей Шапран Добыча дня: попались браконьеры, которые ловили сетями краснокнижных рыб

В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли у нарушителя водолазный костюм и садок.

Ни один из раков не пострадал, уверяют в ведомстве. Более того, все 125 штук благополучно вернули в среду обитания.

По данному факту проводится разбирательство.

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