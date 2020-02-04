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Лов раков

Ни один из раков не пострадал: в Приднестровье поймали любителя речного лова

© Sputnik / Антон Денисов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200204/29076327/ni-odin-iz-rakov-ne-postradal-v-pridnestrove-poymali-lyubitelya-rechnogo-lova.html

Куда дели раков правоохранители после того, как изъяли их у невольного браконьера, который уверяет, что не знаком с действующими запретами.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Сотрудники Министерства госбезопасности непризнанной ПМР при несении службы по охране и защите границы у моста через протоку реки Турунчук за селом Незавертайловка остановили мужчину на мопеде. При нем была сумка с водолазным костюмом и раками.

"О случившемся сообщили в милицию. 55-летний житель Днестровска пояснил, что выловил речных обитателей в Днестре не на продажу, а для себя. О запрете лова раков мужчина, говорит, не знал", - рассказали в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.
Рыболовная сеть.
© Sputnik / Андрей Шапран
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В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли у нарушителя водолазный костюм и садок.

Ни один из раков не пострадал, уверяют в ведомстве. Более того, все 125 штук благополучно вернули в среду обитания.

По данному факту проводится разбирательство.

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Теги:
браконьер, раки, ловля, лов, Приднестровье


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