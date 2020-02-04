09:53 04 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Задержание

Массовые обыски и задержания: что произошло в столице - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Обыски в Молдове (119)
98 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2804/07/28040740.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200204/29077690/massovye-obyski-i-zaderzhaniya-chto-proizoshlo-v-stolitse.html

За деятельностью группировки велось наблюдение в течение четырех месяцев. За это время сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать необходимые доказательства по расследуемому делу.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Дело о контрабанде в особо крупных размерах: задержаны несколько членов преступной группировки. По итогам обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли товар на общую сумму примерно в два миллиона леев. Об этом во вторник сообщили в Таможенной службе Молдовы.

За деятельностью группировки в течение четырех месяцев велось наблюдение. За это время сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать необходимые доказательства по этому делу.

Оперативникам удалось установить, что товар закупался на территории рынка в Одессе и завозился контрабандой через приднестровский регион, минуя внутренние КПП.

Дело на миллионы: пограничники обнаружили крупную контрабанду китайских товаров>>>

"Четверо членов преступной группировки задержаны при перегрузке товаров в одном из гаражей, который использовался как склад. Спецоперация продолжилась серией обысков в нескольких подпольных складах в столице", - отметили в Таможенной службе.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавских производителей вытесняет с местного рынка ближайший сосед
В результате проверок обнаружены товары широкого пользования в большом количестве. В основном речь идет о санитарных принадлежностях и предметах для быта без каких-либо сопроводительных документов.

"Обыски завершились задержанием еще двоих человек, которые, предположительно, являются организаторами контрабандной схемы. Следствие продолжается", - добавили в Таможенной службе.

Задержанные помещены под 30-дневный предварительный арест. Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет тюремного заключения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK


Загрузка...
Тема:
Обыски в Молдове (119)

По теме

Контрабанда сахара: что с ней собирается делать правительство
Озолотиться не вышло: мужчине грозит тюрьма за контрабанду драгоценностей
Служебные собаки помогли пограничникам обнаружить контрабанду на таможне


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
Выставка Сделано в Молдове – находка для потребителей
Выставка "Сделано в Молдове" – находка для потребителей
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться