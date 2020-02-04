Массовые обыски и задержания: что произошло в столице - видео

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Дело о контрабанде в особо крупных размерах: задержаны несколько членов преступной группировки. По итогам обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли товар на общую сумму примерно в два миллиона леев. Об этом во вторник сообщили в Таможенной службе Молдовы.
За деятельностью группировки в течение четырех месяцев велось наблюдение. За это время сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать необходимые доказательства по этому делу.
Оперативникам удалось установить, что товар закупался на территории рынка в Одессе и завозился контрабандой через приднестровский регион, минуя внутренние КПП.
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"Четверо членов преступной группировки задержаны при перегрузке товаров в одном из гаражей, который использовался как склад. Спецоперация продолжилась серией обысков в нескольких подпольных складах в столице", - отметили в Таможенной службе.
"Обыски завершились задержанием еще двоих человек, которые, предположительно, являются организаторами контрабандной схемы. Следствие продолжается", - добавили в Таможенной службе.
Задержанные помещены под 30-дневный предварительный арест. Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет тюремного заключения.
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