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Разбитые улицы Кишинева

Улицу в Кишиневе размыло дождем: в яму едва не угодил прохожий

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200205/29089246/ulitsy-chisinau-razmylo-dozhdem-v-yamu-edva-ne-ugodil-prokhozhiy.html

Жители молдавской столицы уже привыкли, что после практически любого дождя дороги и тротуары размывает. Так произошло и в этот раз.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В центре Кишинева на улице Тигина в результате дождя на проезжей части образовалась яма.

Автострада.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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На место прибыли ответственные городские службы во главе со столичным градоначальником Ионом Чебаном.

"Вызвал ответственные службы на место происшествия, чтобы исправить ситуацию. Все потому, что в эту дыру едва не угодил прохожий", - написал на своей странице в Facebook Чебан.

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По его словам, этот образовавшийся дефект в дорожном полотне – доказательство некачественной работы, проведенной еще при прошлой городской власти.

Чебан заявил, что намерен приложить максимум усилий, чтобы подобные казусы более не возникали в молдавской столице.

Во время дождя глава кишиневской администрации вместе с вице-примаром Илие Чебаном был и в других точках города, чтобы оценить ситуацию.

В связи с прогнозируемыми снегопадами преторы всех секторов молдавской столицы и другие ответственные лица подготовились к капризам погоды.

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Градоначальник также дал указание создать антикризисный штаб, чтобы в случае необходимости специалисты могли срочно вмешаться. Также Чебан потребовал, чтобы все экономические агенты, располагающие необходимой техникой для расчистки снега, тоже были наготове.

Снег в Кишиневе.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Государственная гидрометеорологическая служба объявила "оранжевый код" в связи со сложными метеоусловиями, который действовать по всей территории республики с 5 по 6 февраля.

Специалисты отмечают, что изменения связаны с перемещением атлантического циклона из Западной Европы.

Как пояснили в Госгидрометеослужбе, на территории страны ожидаются сложные погодные условия: пройдут осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильный (20-25 литров на квадратный метр).

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