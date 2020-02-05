Улицу в Кишиневе размыло дождем: в яму едва не угодил прохожий

Жители молдавской столицы уже привыкли, что после практически любого дождя дороги и тротуары размывает. Так произошло и в этот раз.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В центре Кишинева на улице Тигина в результате дождя на проезжей части образовалась яма.

На место прибыли ответственные городские службы во главе со столичным градоначальником Ионом Чебаном.

"Вызвал ответственные службы на место происшествия, чтобы исправить ситуацию. Все потому, что в эту дыру едва не угодил прохожий", - написал на своей странице в Facebook Чебан.

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По его словам, этот образовавшийся дефект в дорожном полотне – доказательство некачественной работы, проведенной еще при прошлой городской власти.

Чебан заявил, что намерен приложить максимум усилий, чтобы подобные казусы более не возникали в молдавской столице.

Во время дождя глава кишиневской администрации вместе с вице-примаром Илие Чебаном был и в других точках города, чтобы оценить ситуацию.

В связи с прогнозируемыми снегопадами преторы всех секторов молдавской столицы и другие ответственные лица подготовились к капризам погоды.

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Градоначальник также дал указание создать антикризисный штаб, чтобы в случае необходимости специалисты могли срочно вмешаться. Также Чебан потребовал, чтобы все экономические агенты, располагающие необходимой техникой для расчистки снега, тоже были наготове.

Государственная гидрометеорологическая службав связи со сложными метеоусловиями, который действовать по всей территории республики с 5 по 6 февраля.

Специалисты отмечают, что изменения связаны с перемещением атлантического циклона из Западной Европы.

Как пояснили в Госгидрометеослужбе, на территории страны ожидаются сложные погодные условия: пройдут осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильный (20-25 литров на квадратный метр).

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