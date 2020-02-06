Необычная контрабанда: на границе с Приднестровьем обнаружен "спиртовод" - видео

Трубопровод, вероятно, был проложен для незаконной транспортировки спирта с территории Приднестровья на Украину.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили подземный трубопровод с остатками спирта в 500 метрах от границы Приднестровья с Украиной.

По сообщению украинских пограничников, труба, расположенная по направлению сел Новое (Украина) и Никольское (Приднестровье) была проведена для незаконной транспортировки спирта с Приднестровья на Украину.

Труба, расположенная по направлении сел Новое (Украина) и Никольское (Приднестровье), была изъята стражами правопорядка.

По данному факту привлечены компетентные правоохранительные органы. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

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