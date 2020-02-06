09:27 06 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.40
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.70
Поиск
Пограничники обнаружили подозрительный трубопровод на границе Приднестровья с Украиной.

Необычная контрабанда: на границе с Приднестровьем обнаружен "спиртовод" - видео

© Photo : Державна прикордонна служба України
Происшествия
Получить короткую ссылку
74 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2909/66/29096646.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200206/29094968/neobychnaya-kontrabanda-na-granitse-s-pridnestrovem-obnaruzhen-spirtovod---video.html

Трубопровод, вероятно, был проложен для незаконной транспортировки спирта с территории Приднестровья на Украину.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили подземный трубопровод с остатками спирта в 500 метрах от границы Приднестровья с Украиной.

По сообщению украинских пограничников, труба, расположенная по направлению сел Новое (Украина) и Никольское (Приднестровье) была проведена для незаконной транспортировки спирта с Приднестровья на Украину.

Труба, расположенная по направлении сел Новое (Украина) и Никольское (Приднестровье), была изъята стражами правопорядка.

По данному факту привлечены компетентные правоохранительные органы. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Массовые обыски и задержания: что произошло в столице - видео
Дело на миллионы: пограничники обнаружили крупную контрабанду китайских товаров
Озолотиться не вышло: мужчине грозит тюрьма за контрабанду драгоценностей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Роналду празднует победу в матче второго этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между «Реал Мадрид» и «Ювентус» в Мадриде, 2018 год.
Криштиану Роналду, уже 35-летний, но по-прежнему невероятный
Стеснения прочь! Трамп расхвалил свои достижения перед Конгрессом США
Стеснения прочь! Трамп расхвалил свои достижения перед Конгрессом США
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться