Непогода в Молдове — сильный ветер валил деревья на улицах столицы

Зима показала зубы — февраль в Молдове начался с резкого ухудшения погоды, дождя и сильного ветра. На севере страны выпал снег.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Арктический антициклон, который достиг Молдовы, принес с собой ураганный ветер, который валил деревья по всей стране. В Кишиневе в ночь на четверг, 6 февраля, ветер повалил дерево, которое упало на припаркованные во дворе жилого блока автомобили. Пострадали как минимум две машины.

Ущерб автовладельцам нанесли и сломанные ветром толстые ветви деревьев. Разбитые стекла и помятые капоты - последствия ночной бури, разразившейся в столице Молдовы.

Фотографии были размещены очевидцами в социальных сетях.

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