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Последствие стихии: сильный ветер повалил деревья в Кишиневе

Непогода в Молдове — сильный ветер валил деревья на улицах столицы

© Photo : Facebook / ГБМ Город без маршруток / Сергей Александрович
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Зима показала зубы — февраль в Молдове начался с резкого ухудшения погоды, дождя и сильного ветра. На севере страны выпал снег.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Арктический антициклон, который достиг Молдовы, принес с собой ураганный ветер, который валил деревья по всей стране. В Кишиневе в ночь на четверг, 6 февраля, ветер повалил дерево, которое упало на припаркованные во дворе жилого блока автомобили. Пострадали как минимум две машины.

Последствие стихии: сильный ветер повалил деревья в Кишиневе
© Photo : Facebook / ГБМ Город без маршруток / Svetlana Griceanaia‎
Последствие стихии: сильный ветер повалил деревья в Кишиневе

Ущерб автовладельцам нанесли и сломанные ветром толстые ветви деревьев. Разбитые стекла и помятые капоты - последствия ночной бури, разразившейся в столице Молдовы.

Последствие стихии: сильный ветер повалил деревья в Кишиневе
© Photo : Facebook / ГБМ Город без маршруток / Axentie Costash
Последствие стихии: сильный ветер повалил деревья в Кишиневе

Фотографии были размещены очевидцами в социальных сетях.

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Теги:
поваленные деревья


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