Непогода в Молдове — сильный ветер валил деревья на улицах столицы

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Арктический антициклон, который достиг Молдовы, принес с собой ураганный ветер, который валил деревья по всей стране. В Кишиневе в ночь на четверг, 6 февраля, ветер повалил дерево, которое упало на припаркованные во дворе жилого блока автомобили. Пострадали как минимум две машины.
Ущерб автовладельцам нанесли и сломанные ветром толстые ветви деревьев. Разбитые стекла и помятые капоты - последствия ночной бури, разразившейся в столице Молдовы.
Фотографии были размещены очевидцами в социальных сетях.
Еще по теме:
- Самый точный прогноз погоды: апокалипсис отменяется
- Внимание, важно: граждан призывают быть осторожнее в дни непогоды
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK