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В Молдове приговорили педофила к 10 годам тюрьмы

© CC0 / Pixabay / 4711018
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200206/29106375/v-moldove-prigovorili-pedofila-k-10-godam.html

Злоумышленник воспользовался сложной финансовой и социальной ситуацией подростка и регулярно навещал его дома.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В Молдове 56-летнего мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за сексуальное насилие над подростком, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным следствия, нарушение произошло еще в 2011 году, тогда пострадавшему было 16 лет. Злоумышленник познакомился с жертвой через своего знакомого, которого также осудили еще в 2013 году за торговлю детьми с целью их сексуальной эксплуатации.

Сексуальное рабство, иллюстративное фото.
© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
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Пострадавший жил с дедушкой и бабушкой, так как его отец умер, а мать в то время проживала в другом населенном пункте с новым партнером.

Осужденный воспользовался тем, что подросток был в сложной финансовой ситуации, а также был из социально-уязвимой семьи и неоднократно посещал подростка, принуждая к сексуальной связи.

Мужчина проживает на севере Молдовы. Известно, что ранее он не был судим, разведен.  

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