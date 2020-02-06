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А вот и машина для уборки снега. Надеемся, что не единственная на весь город.

Молдова во власти стихии: 39 населенных пунктов остались без электричества

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200206/29107382/moldova-vo-vlasti-stikhii-obryvy-provodov-i-zablokirovannye-avto.html

В Молдове с вечера среды бушует сильный ветер: в разных населенных пунктах, в том числе и в Кишиневе, падали деревья и ветки. Многие населенные пункты остались без электричества, а водители оказывались заблокированными на трассах.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. За прошедшие сутки спасатели трижды помогали водителям, заблокированным на дорогах в результате стихии. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Последствие стихии: сильный ветер повалил деревья в Кишиневе
© Photo : Facebook / ГБМ Город без маршруток / Сергей Александрович
Непогода в Молдове — сильный ветер валил деревья на улицах столицы

По данным ведомства, из-за сильных порывов ветра некоторые деревья упали на трассы в районах Криулень и Кагул.

"Спасатели также помогали в селе Пэскэуць Рышканского района, где дерево свалилось на крышу одного из жилых домов" – добавили в ГИЧС.

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Не обошлось и без других происшествий: в районе Штефан-Водэ замело трассу, в результате чего грузовик модели Volvo вынесло с дороги.

В связи со сложными погодными условиями, остались без электричества 39 населенных пунктов в районах Ниспорены, Новые Анены, Кагул, Кантемир, Тараклия, Чимишлия, Леова, а также в АТО Гагаузия. Ответственные службы будут работать на протяжении всего 6 февраля для восстановления подачи электроэнергии.

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