Гражданка Молдовы приговорена к 16 годам тюрьмы за торговлю людьми в Турции

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Жительница Яловенского района приговорена к 16 годам лишения свободы за торговлю живым товаром.
Вернувшись на родину, потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.
Обвиняемая была задержана в прошлом году в Греции после того, как власти Молдовы объявили ее в международный розыск. По просьбе молдавских прокуроров она была экстрадирована, передана правосудию и привлечена к уголовной ответственности.
Феномен торговли людьми находится в постоянном поле зрения Генеральной прокуратуры.
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