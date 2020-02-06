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Наручники на решетке камеры предварительного заключения

Гражданка Молдовы приговорена к 16 годам тюрьмы за торговлю людьми в Турции

© AFP 2019 / NOEL CELIS
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Жесткий вердикт вынесен гражданке Молдовы после того, как кишиневская прокуратура доказала ее вину в торговле людьми, в том числе детьми.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Жительница Яловенского района приговорена к 16 годам лишения свободы за торговлю живым товаром.

Arest
© CC0 / Pixabay / 4711018
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По данным прокуроров, с 2014 по 2016 год, обещая высокооплачиваемую работу, обвиняемая нашла семь девушек из социально-уязвимых семей, в том числе несовершеннолетнюю, которых заставила заниматься проституцией в Турции. Ежедневно они оказывали интимные услуги в одной из квартир Стамбула, а доход практически в полном размере забирала сутенерша.

Вернувшись на родину, потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.

Обвиняемая была задержана в прошлом году в Греции после того, как власти Молдовы объявили ее в международный розыск. По просьбе молдавских прокуроров она была экстрадирована, передана правосудию и привлечена к уголовной ответственности.

Феномен торговли людьми находится в постоянном поле зрения Генеральной прокуратуры.

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