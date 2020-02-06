Новая экологическая катастрофа в Кишиневе – что угрожает жителям столицы

Генпримар Кишинева Ион Чебан побывал с проверкой на станции переработки твердых отходов, после чего заявил о том, что в одном из кварталов города существует риск экологической катастрофы.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В молдавской столице по улице Узинелор 205/2 сложилась опасная экологическая ситуация, об этом по результатам проверки на полигоне складирования твердых отходов заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Посетив мусорный полигон, Чебан отметил, что тревожной ситуация начала становиться еще в 2011 году, когда на площадку, не предназначенную и не оборудованную под складирование твердых отходов, среди которых пластик и полиэтилен, отвели участок в промышленной зоне, куда до 2017 года свозили по 600-700 тонн мусора ежедневно.

"Десятки тонн сточных вод все это время стекали в почву, в подземные источники, загрязняя землю", - сообщил градоначальник на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что экологическую катастрофу создавали осознанно, понимая, что такой способ утилизации отходов навредит окружающей среде. Столичный градоначальник назвал сложившуюся на Заводской ситуацию "преступлением против кишиневцев".

© Photo : Facebook / Ion Ceban Сотни тонн твердых отходов, сваленных на улице Заводской в столице

"Я попросил бы правоохранительные органы заняться этим делом и расследовать, как обстояла ситуация, когда предыдущий примар решил открыть эту площадку, а виновных привлечь к ответственности", - написал Чебан.

Сейчас, по словам мэра столицы, станция очистки воды, стекающей от отстаивания твердых отходов, привезенных с бывшей свалки, работает в нормальном режиме. Власти столицы намерены модернизировать ее в соответствии с европейскими стандартами.

"На свалках, где складируются все виды отходов нашей с вами жизнедеятельности, в донной жидкости содержится концентрация тяжелых элементов, в тысячи раз превышающая санитарные нормы. Это сверхтоксичные элементы. Создается опасная зона. Тем более, что наши мусоросвалки не имеют гидроизоляцию, и жидкость, образующаяся в местах массовых отходов, распространяются всюду вокруг", — разъяснил корреспонденту Sputnik Молдова эколог Владимир Гараба.

Во многих упаковках содержатся вещества, которые при длительном хранении не разлагаются, но выделяют в окружающую среду вредные вещества, добавил эксперт. По его словам, сама пластиковая упаковка часто вредна. Врачи и специалисты постоянно находят в питьевой воде и других продуктах ядовитые вещества – последствия разложения пластика. Пластик может изменять свои свойства, резюмировал специалист.

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