23:23 06 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.40
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.70
Поиск
Поджог

В Одессе задержан уроженец Молдовы, подозреваемый в поджоге автомобиля - видео

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2892/47/28924758.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200206/29109522/v-odesse-zaderzhan-grazhdanin-moldovy-podozrevaemyy-v-podzhoge-avtomobilya-video.html

Оперативники Львовского Управления СБУ совместно с представителями других правоохранительных органов установили личность и маршрут перемещения злоумышленника.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. В Одессе был задержан 19-летний житель Хмельницкой области родом из Молдовы, который, по версии следствия, совершил во Львове поджог автомобиля, принадлежащего супругам журналистов Галине и Василию Терещукам.

Установлено, что после побега с места преступления исполнитель несколько раз менял внешний вид. В рамках уголовного преследования, начатого по части 2 статьи 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом через поджог) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику доложили о подозрении в совершении преступления. 

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность к содеянному других лиц, включая заказчика. Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Нацполиции под руководством прокуратуры Львовской области.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Одессе у граждан Молдовы вымогают деньги - за что требуют заплатить


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Роналду празднует победу в матче второго этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между «Реал Мадрид» и «Ювентус» в Мадриде, 2018 год.
Криштиану Роналду, уже 35-летний, но по-прежнему невероятный
Импичмент провален: Сенат США оправдал Дональда Трампа
Импичмент провален: сенат США оправдал Дональда Трампа
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться