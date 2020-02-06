В Одессе задержан уроженец Молдовы, подозреваемый в поджоге автомобиля - видео

Оперативники Львовского Управления СБУ совместно с представителями других правоохранительных органов установили личность и маршрут перемещения злоумышленника.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. В Одессе был задержан 19-летний житель Хмельницкой области родом из Молдовы, который, по версии следствия, совершил во Львове поджог автомобиля, принадлежащего супругам журналистов Галине и Василию Терещукам.

Установлено, что после побега с места преступления исполнитель несколько раз менял внешний вид. В рамках уголовного преследования, начатого по части 2 статьи 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом через поджог) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику доложили о подозрении в совершении преступления.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность к содеянному других лиц, включая заказчика. Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Нацполиции под руководством прокуратуры Львовской области.

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