На юге Молдовы дороги завалены снегом, там работают спасатели

По данным спасателей, в стране сейчас нет заблокированных трасс. А подача электричества в большинстве населенных пунктов страны восстановлена, но в АТО Гагаузия до сих пор частично без света остаются жители села Бешалма и города Вулканешты.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. На юге Молдовы 5-6 февраля прошли сильные снегопады. Многие дороги и трассы до сих пор занесены снегом. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны (ГИЧС).

По данным ведомства, экипажи спасателей и спецтехника до сих пор находятся на многих трассах и дорогах, где отслеживают ситуацию и помогают расчищать снег.

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Сотрудники ГИЧС инспектируют трассы R-32 Кагул-Вулканешты и M-3 Вулкэнешты-Бурлэчень-Чумай.

"Спасатели проработали весь день на дорогах близ населенных пунктов Южное, Гэвэноаса, Бурлэчень, а также около станций Гречень и Пелиней в Кагульском районе", - говорится в сообщении ГИЧС.

По предварительным данным, именно в селах Южное и Бурлэчень наиболее заснеженные и частично заблокированные дороги.

Более того, возле Бурлэчень застрял в снегу грузовик, который вытянули на буксире спасатели.

На данный момент в стране нет заблокированных трасс.

Подача электричества в большинстве населенных пунктах восстановлена, но в АТО Гагаузия до сих пор частично без света остаются жители села Бешалма и города Вулканешты.

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