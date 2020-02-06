На юге Молдовы дороги завалены снегом, там работают спасатели

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. На юге Молдовы 5-6 февраля прошли сильные снегопады. Многие дороги и трассы до сих пор занесены снегом. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны (ГИЧС).
По данным ведомства, экипажи спасателей и спецтехника до сих пор находятся на многих трассах и дорогах, где отслеживают ситуацию и помогают расчищать снег.
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Сотрудники ГИЧС инспектируют трассы R-32 Кагул-Вулканешты и M-3 Вулкэнешты-Бурлэчень-Чумай.
"Спасатели проработали весь день на дорогах близ населенных пунктов Южное, Гэвэноаса, Бурлэчень, а также около станций Гречень и Пелиней в Кагульском районе", - говорится в сообщении ГИЧС.
Более того, возле Бурлэчень застрял в снегу грузовик, который вытянули на буксире спасатели.
На данный момент в стране нет заблокированных трасс.
Подача электричества в большинстве населенных пунктах восстановлена, но в АТО Гагаузия до сих пор частично без света остаются жители села Бешалма и города Вулканешты.
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