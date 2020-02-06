Сотрудники СИБ обнаружили сотни радиоактивных изделий и токсичных отходов

В течение прошлого года в ходе ряда мероприятий по обнаружению ядерных и радиоактивных материалов выявлены более 300 источников, расположенных в том числе и в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Сотрудники антитеррористического центра Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Республики Молдова совместно с представителями Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности обнаружили новую партию незаконно хранившихся радиоактивных предметов с истекшим сроком эксплуатации и огромное количество токсичных химических отходов.

Кроме того, были выявлены радиологические источники как у физических/юридических лиц, владеющих летательными аппаратами (более 30 источников), так и более 250 источников в предметах домашнего обихода и промышленного оборудования, несанкционированных или утерянных после использования экономическими агентами.

Для выяснения всех обстоятельств, которые могут привести к возможным чрезвычайным ситуациям после использования радиоактивных, взрывчатых или токсичных веществ, а также для предотвращения потенциальных незаконных действий, в том числе террористических, СИБ продолжит действия, предусматривающие выявление, сбор и транспортировку опасных объектов во избежание негативных последствий, влияющих на национальную безопасность, окружающую среду и государство.

Сотрудники СИБ призывают население, а также представителей бизнес-среды сообщать о подозрительных находках.

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