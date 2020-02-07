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Налет на аптеку: ищут преступника, под угрозами получившего деньги из кассы

© CC0 / Pixabay / TBIT
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200207/29119726/nalet-na-apteku-ischut-prestupnika-pod-ugrozami-vymanivshego-dengi-iz-kassy.html

Правоохранительные органы Приднестровья просят тех, кто что-то знает о случившемся, помочь следствию в поисках злоумышленника.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. В Тирасполе совершено разбойное нападение на одну из городских аптек. Злоумышленнику удалось скрыться.

Мужчина вошел в одну из аптек на улице Карла Либкнехта, в районе магазина "Орион". Под видом покупателя поинтересовался наличием медицинского препарата. После потребовал деньги из кассы, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет.

"Девушка выполнила требования, после чего налетчик скрылся. Фармацевт воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации", - рассказали в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Мужчина с ножом, архивное фото.
© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
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В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается личность и местонахождение подозреваемого.

Правоохранители обращаются с просьбой к жителям Тирасполя, обладающим какой-либо информацией о данном происшествии либо ставшим его очевидцем, обратиться по известному номеру 102 либо по телефону доверия МВД. При этом анонимность гарантируется.

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Теги:
вооруженное нападение, нападение, разбой, налет, Приднестровье


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