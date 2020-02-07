В пригороде Кишинева задержали главного инженера "Ialoveni-Gaz"

Один из руководителей предприятия "Ialoveni-Gaz" был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра в подозрении по получению взятки в размере 40 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. По подозрению в получении крупной взятки задержан главный инженер предприятия ""Ialoveni-Gaz". Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре.

По данным следственного ведомства, подозреваемый получил от жителя села Микэуць Яловенского района 40 тысяч леев. Эту сумму главный инженер запросил в качестве благодарности за снижение штрафа.

Ранее сельчанин в ходе земельных работ повредил по неосторожности магистральный газопровод.Несмотря на то, что он ликвидировал брешь за свой счет, через несколько дней его вызвали на предприятие "Ialoveni-Gaz". Главный инженер потребовал от него 116 тысяч леев в качестве ущерба, не предоставив при этом никаких реальных расчетов.

Как отметили в НАЦ, в качестве альтернативы сотрудник Яловенского газового предприятия предложил мужчине заплатить в кассу 33 тысячи леев за нанесенный ущерб, а 40 тысяч леев – лично ему в знак благодарности за то, что общая сумма, которую предстояло возместить, была урезана.

По факту получения взятки на главного инженера предприятия "Ialoveni-Gaz" было возбуждено уголовное дело, его задержали на 72 часа. Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит штраф от 2350 до 4350 условных единиц, тюремное заключение на срок от 2 до 7 лет, а также лишение права занимать соответствующие должности в течение 7 лет.

Реакция предприятия "Молдовагаз"

На предприятии "Молдовагаз" сообщили, что им известно о задержании главного инженера "Яловень-Газ" сотрудниками НАЦ.

Председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что "это - прискорбно, и что предприятие будет сотрудничать в этом отношении со следственными органами".

Напомним, что с момента назначения на этот пост Вадим Чебан в нескольких интервью заявил, что не потерпит незаконности в компаниях, поставляющих, распределяющих и транспортирующих природный газ, и что виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству.

В связи с инцидентом, в АО "Молдовагаз" напомнили потребителям, что во всех случаях нарушений, мошенничества и коррупции можно сообщать по телефону (022) 578-170 в режиме нон-стоп 24 часа в сутки.

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